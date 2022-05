Kentucky Derby: Aussenseiter gewinnt nach sensationeller Aufholjagd

Kentucky Derby: Aussenseiter gewinnt nach atemberaubender Aufholjagd von Platz 17

Das Kentucky Derby ist das meistbesuchte Pferderennen der USA. 150’000 Zuschauer locken die «aufregendsten zwei Minuten im Sport» jedes Jahr nach Louisville, 200 Millionen Dollar werden bei den Events jeweils verwettet. Und in diesem Jahr lohnte sich die Siegprämie besonders.

Als erster durchs Ziel galoppierte, mit dem passenden Namen Rich Strike, ein kompletter Aussenseiter. Eigentlich wäre er zu dem Rennen nicht einmal zugelassen gewesen, doch als Ethereal Road einen Tag vor dem Rennen aus dem Teilnehmerfeld gestrichen wurde, erbte Rich Strike dessen Startplatz.

Kentucky Derby 2022: Rich Strike überholt alle Video: twitter/NBC Sports

Mit einem Sieg rechneten die Buchmacher indes nicht. Der Aussenseiter wurde mit einer Siegquote von 80:1 ins Rennen geschickt. Lange Zeit sah es auch so aus, als ob er eher der Quote als seinem Namen gerecht würde. In der letzten Kurve lag Rich Strike noch auf Platz 17 (von 20). Doch dann begann seine unglaubliche Aufholjagd, die ihn bis an die Spitze führte.

Seit 1913 und Doneral (91:1) hat kein grösserer Aussenseiter mehr das Kentucky Derby gewonnen. Und für einmal wird der Werbeslogan dem Event gerecht. Das waren tatsächlich sehr aufregende Momente.

(tog)