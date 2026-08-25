Hotel bot Vuelta-Fahrern Schutz vor Hagelsturm – jetzt hagelt es 5-Sterne-Rezensionen

In einem heftigen Hagelsturm bot ein Hotel den durchnässten Radrennfahrern der Spanien-Rundfahrt um Superstar Tadej Pogacar Zuflucht und bekommt nun massenhaft Fünf-Sterne-Bewertungen im Internet.

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Das IGESA Village Club Mont-Louis Les Sorbiers bot Fahrern und Zuschauern Zuflucht – nun hagelt es positive Rezensionen. Bild: google.com

«Perfekter Ort bei Hagelstürmen, und sogar der Handtuchservice wurde bereitgestellt, zwei Minuten nachdem 180 Radfahrer unangekündigt aufgetaucht waren. Sie verdienen jeden Stern, den sie bekommen können!», schrieb bei Google Tobias Johannessen, mutmasslich der Account des norwegischen Radsportlers.

Bild: x.com

«Ein warmer und einladender Empfangsbereich mit freundlichem Personal – ein schöner Ort, an dem man sich vor dem schlechten Wetter in der Gegend schützen kann», hiess es von Team Picnic PostNL. Viele andere Nutzer vergaben in witzigen Posts fünf Sterne für die Unterkunft im französischen Mont-Louis.

Das Personal des Hotels hatte eigentlich ganz andere Pläne. «Ich und die Belegschaft standen eigentlich an der Strasse, um die Fahrer anzufeuern», sagte Hotel-Manager Guillaume Villeneuve zu «Cyclingnews». «Am meisten beeindruckt hat mich das Verhalten der Fahrer mit den Hotel-Gästen, besonders den Kindern. Sie haben Selfies gemacht, Autogramme gegeben und sich mit ihnen unterhalten. Sie waren sehr nett und sehr dankbar.»

Handtücher und Getränke für die Fahrer

Die 3. Etappe der 81. Vuelta in den Pyrenäen war am Montag am Schlussanstieg wegen eines heftigen Unwetters abgebrochen worden. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Pogacar seine Kollegen von der Strasse winkte. Im Hotel fanden viele Fahrer Zuflucht. Auf Fotos war eine Hotel-Mitarbeiterin zu sehen, die Handtücher verteilte. Im Treppenhaus sassen viele Radprofis, auch warme Getränke wurden verteilt.

«Wir waren mit unserer Montagsgruppe unterwegs, als wir in einen heftigen Hagelsturm gerieten. Ein Freund in Rot schlug vor, für einen Carajillo (einen Kaffee mit Brandy) einzukehren, während sich der Sturm auflöste. Er schmeckte himmlisch», scherzte Guillermo Garcia Fernandez. Eine Anspielung auf das Rote Trikot des Gesamtführenden, das Pogacar trägt (sda/dpa/cpf)