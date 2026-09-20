Marlen Reusser holt erneut WM-Gold im Zeitfahren. Bild: IMAGO/SW Pix

Reusser verteidigt WM-Titel im Zeifahren überlegen: «Ein tolles Geburtstagsgeschenk»

Marlen Reusser bleibt die Königin im Kampf gegen die Uhr. Die Bernerin gewinnt zum Auftakt der Strassenrad-WM in Montreal das Einzelzeitfahren und verteidigt damit ihren im Vorjahr in Ruanda errungenen Titel erfolgreich.

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Marlen Reusser hat es wieder getan. An ihrem 35. Geburtstag fährt die Bernerin über die knapp 40 km durch Montreal zu WM-Gold und bestätigt damit ihre Vormachtstellung in ihrer Paradedizsipin.

Reusser fährt überlegen zu WM-Gold. Video: SRF

Dabei legte Reusser auf dem flachen, aber technisch anspruchsvollen WM-Parcours durch die Stadt im Osten Kanadas einen echten Steigerungslauf hin. Im Ziel verwies Reusser die lange Zeit führende Britin Zoe Bäckstadt um 40 Sekunden auf Platz 2. Bronze ging mit 45 Sekunden Rückstand an die Deutsche Franziska Koch.

Rückstand in Riesenvorsprung umgewandelt

Als Titelverteidigerin ging Reusser in der Altstadt von Montreal als Letzte von der Startrampe. Bei der ersten Zwischenzeit nach 10,7 km lag sie mit der fünftbesten Zeit noch zehn Sekunden hinter der führenden Bäckstedt. Den zweiten Messpunkt auf der Formel-1-Strecke Circuit Gilles-Villeneuve passierte sie nach 21,9 km mit nur noch knapp drei Sekunden Rückstand auf die erst 21-Jährige aus Wales.

«Es ist ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ich habe mir gesagt, ob ich gewinne oder nicht, ich habe etwas zu feiern. Ich weiss immer noch nicht, wie sich Druck anfühlt. Es ist für mich immer eine grosse Herausforderung, egal ob ich schon gewonnen habe oder nicht. Es sind viele Frauen hier, die grosse Fähigkeiten haben und gewinnen wollen. Offenbar ist es mir gelungen, das Rennen gut einzuteilen. Ich war nervös vor dem Start, denn wir haben nicht oft solch lange Zeitfahren. Darum hatten wir grosse Diskussionen, wie wir das angehen sollen. Ich war auch auf der Strecke noch nicht sicher, ob ich die richtige Taktik gewählt habe.» Marlen Reusser

Der Steigerungslauf nahm seinen Lauf. Bei der letzten Zwischenzeit übernahm Reusser erstmals die Führung und lag bereits mehr als 13 Sekunden vor Bäckstedt. Wenig später rauschte die Schweizerin an ihrer grossen Konkurrentin Demi Vollering vorbei. Die Niederländerin, die eineinhalb Minuten vor Reusser gestartet war, erwischte nicht ihren besten Tag und belegte mit fast zwei Minuten Rückstand nur den 8. Rang.

Wie Karin Thürig 2005

Mit ihrem zweiten WM-Titel baut Reusser ihre eindrückliche Bilanz im Kampf gegen die Uhr weiter aus. Nachdem sie bei Weltmeisterschaften 2020 und 2021 Silber sowie 2022 Bronze gewonnen hatte, gelang ihr im vergangenen Jahr in Ruanda endlich der Sprung auf die oberste Stufe des Podests. Nun folgt ein Jahr später der zweite Triumph. Und das auf einer Strecke, die wegen der fehlenden Höhenmeter und der vielen technischen Passagen eigentilch nicht auf sie zugeschnitten war.

Mit der erfolgreichen Titelverteidigung schafft Reusser nun, was ihrer Landsfrau Karin Thüring 2005 in Madrid gelungen war. Seit 1994 an Weltmeisterschaften im Einzelzeitfahren für Frauen Medaillen vergeben werden, ist Reusser die siebte Frau, die ihren Titel erfolgreich verteidigen kann.

Jasmin Liechti, die zweite selektionierte Schweizerin, verzichtete auf einen Start. Laut Patrick Müller, Chef Leistungssport bei Swiss Cycling, fiel der Entscheid mit Blick auf die höheren Erfolgschancen im Mixed-Teamzeitfahren und die kurze Erholungszeit. Anders als im Vorjahr liegen zwischen den beiden Wettkämpfen nur ein statt zwei Tage. Im Mixed-Teamzeitfahren vom Dienstag wird die WM-Silbermedaillengewinnerin von 2024 im U23-Zeitfahren zusammen mit Reusser und Noemi Rüegg das Schweizer Frauen-Trio bilden. (abu/sda)