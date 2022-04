Video: watson

YB-Nico bereitet FCZ-Blunschi auf die Meisterfeier vor – und hat eine grosse Bitte 🏆

nico franzoni, peter blunschi

In Bern gibt es dieses Jahr – ausser der Rückkehr des Gurtenfestivals – nicht viel zu feiern. Nach Jahren der Dominanz in der Schweizer Super League und vier gewonnenen Meistertiteln steigt die Meister-Party dieses Jahr in Zürich.

Für unseren Berner ist dies natürlich ein harter Dämpfer. Trotzdem lässt es sich Nico nicht nehmen, seinem Arbeitskollegen Peter Blunschi ein paar wichtige Feier-Tipps mit auf den Weg zu geben.