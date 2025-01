McGrath führt vor Kristoffersen – Nef überrascht im ersten Lauf – auch Yule vorne dabei

Tanguy Nef und Daniel Yule fahren im Slalom in Wengen um einen Podestrang. Der Genfer und der Walliser liegen im Zwischenklassement des ersten Laufs auf den Plätzen 3 und 4.

Schneller als das Schweizer Duo waren zwei Norweger. Atle Lie McGrath, zuletzt in den Slaloms in Madonna di Campiglio und Adelboden ausgeschieden, fuhr mit 43 Hundertsteln Vorsprung auf den in der Disziplinen-Wertung führenden Henrik Kristoffersen Bestzeit. Nef büsste 53 Hundertstel auf McGrath ein, Yule 67 Hundertstel.

Tanguy Nef liefert im ersten Lauf. Video: SRF

Nef darf nach seiner gelungenen Fahrt Richtung erste Klassierung unter den ersten drei im Weltcup schielen. In diesen Winter war er schon verheissungsvoll gestartet. In Levi in Finnland schaffte er mit Rang 5 einen persönlichen Bestwert. Yule setzte seine Steigerung in dieser Saison. Sein bisheriges Bestergebnis lieferte er in Madonna di Campiglio mit Platz 7 ab.

Der erste Lauf von Daniel Yule. Video: SRF

Den weiteren Schweizern lief es nicht wie gewünscht. Loïc Meillard, nach vier Podestplätzen zuletzt in Adelboden im ersten Durchgang gescheitert, büsste 1,75 Sekunden auf McGrath ein. Marc Rochat schaffte mit zwei Sekunden Rückstand gerade noch die Qualifikation für den zweiten Lauf. Luca Aerni und Ramon Zenhäusern verpassten dieses Ziel. (riz/sda)