Slalom der Männer, Wengen



Die Norweger jubeln in Wengen über einen Dreifachsieg. Bild: keystone

Nur die Norweger sind in Wengen schneller: Schweizer Trio verpasst das Podest ganz knapp

Die Schweizer fahren in Wengen auch im Slalom stark, verpassen aber die Podestränge. Tanguy Nef, Loïc Meillard und Daniel Yule belegen die Plätze 4 bis 6 hinter einem norwegischen Trio.

Der schon nach dem ersten Durchgang führende Atle Lie McGrath siegte vor seinen Landsleuten Timon Haugan und Henrik Kristoffersen. McGrath zeigte eine starke Reaktion auf seine letzten verpatzten Auftritte im Slalom. In Madonna di Campiglio und in Adelboden war er ausgeschieden.

Der zweite Lauf von McGrath. Video: SRF

Seinen dritten Weltcup-Sieg nach jenen in den Slaloms vor knapp drei Jahren in Flachau und beim Finale in Méribel errang McGrath mit 18 Hundertsteln Vorsprung. Kristoffersen, der den Slalom in Wengen schon dreimal für sich entschieden hat, verteidigte seine Führung in der Disziplinen-Wertung erfolgreich.

Der Dreifach-Erfolg in einem Weltcup-Slalom ist für die Norweger kein Novum. Gleiches hatten vor knapp 27 Jahren schon Ole Christian Furuseth, Finn Christian Jagge und Tom Stiansen in Youngpyong in Südkorea geschafft.

Tanguy Nef im Interview nach dem Rennen. Video: SRF

Tanguy Nef steigerte sein Bestergebnis im Weltcup um eine weitere Position. Platz 5 hatte er beim Saisonauftakt Mitte November in Levi in Finnland erreicht. Seinen ersten Podiumsplatz auf dieser Stufe verpasste der Genfer um winzige vier Hundertstel.

Meillard liefert im zweiten Lauf. Video: SRF

Loïc Meillard, zuletzt in Adelboden wie McGrath nicht ins Ziel gekommen, hatte nach seiner ersten Fahrt einiges gutzumachen - und tat es auch. Der im Wallis beheimatete Neuenburger machte nicht weniger als 19 Positionen gut und einen Sprung von Rang 24 auf Platz 5. In der Endabrechnung war er drei Hundertstel schneller als Daniel Yule, der trotzdem so gut klassiert war wie noch nie in diesem Weltcup-Winter. (riz/sda)