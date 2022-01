Österreichs Doppelsieg überstrahlt starkes Schweizer Teamergebnis in Adelboden

So reagiert der Berner Gesundheitsdirektor auf die Tribünen-Kritik in Adelboden

Stars, «Schweizer», Favoriten – der Afrika-Cup steht vor der Tür

Am Sonntag wird in Kamerun die 33. Ausgabe des Afrika-Cups angepfiffen. 24 Nationen haben sich qualifiziert, zu den Spielern gehören einige Weltstars und auch Fussballer, die bei Schweizer Klubs unter Vertrag stehen.

Im zentralafrikanischen Land Kamerun, wo rund 28 Millionen Einwohner auf einer Fläche leben, die zehn Mal so gross ist wie die Schweiz. In sechs Stadien werden Partien ausgetragen. Zwei Arenen stehen in der Hauptstadt Yaoundé, die anderen in Douala, Limbé, Bafoussam und Garoua.