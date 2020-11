Dschihadisten rücken von mehreren Seiten auf Bagdad vor

Zur Befreiung der rund 80 türkischen Geiseln im Nordirak will Ankara nicht militärisch eingreifen. Die Regierung bemühe sich um eine diplomatische Lösung der Krise, sagte Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag bei einer Rede vor Anhängern in der Stadt Rize am Schwarzen Meer. «Die Sicherheit unser Bürger ist das Wichtigste», sagte Erdogan. Es war die erste öffentliche Äusserung Erdogans zu der Geiselnahme.



Dschihadisten hatten in der von ihnen besetzten irakischen Stadt Mossul am Dienstag 31 Lastwagen-Fahrer verschleppt. Am Mittwoch stürmten Extremisten in Mossul das türkische Konsulat und nahmen 49 Geiseln, darunter den Konsul. (sda/dpa)