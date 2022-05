Die Resultate zur Abstimmung über die Einschätzung von Immobilien im Kanton Uri

Im Kanton Uri finden neben den nationalen Vorlagen auch eine kantonale Abstimmung statt. Es geht um eine Vereinfachung des Schätzwesens für Immobilien. So sollen 3,2 Millionen Franken eingespart werden. Die Resultate dazu findest du hier.

Uri: Vereinfachung des Schätzwesens

Immobilien werden im Kanton Uri in regelmässigen Abständen neu beurteilt. Dafür wird häufig auch eine Besichtigung vor Ort vereinbart. Dies ist zeit- und kostenaufwändig. Mit der Möglichkeit der digitalen Einschätzung von Immobilien soll dieser Prozess nun vereinfacht werden.

Uri: Die Resultate der nationalen Vorlagen

Auf nationaler Ebene stimmt die Schweiz am 15. Mai über drei Gesetze ab. Die Schweizer Stimmbevölkerung befindet über das Filmgesetz (oder «Lex Netflix»), ein neues Transplantationsgesetz und über das Frontex-Referendum. Hier die kantonalen Ergebnisse:

Filmgesetz

Darum gehts: Bundesrat und Parlament wollen, dass Streaminganbieter wie Netflix vier Prozent ihres in der Schweiz erwirtschafteten Umsatzes in die Schweizer Filmbranche investieren müssen. Mehr dazu hier.

Transplantationsgesetz

Darum gehts: In der Schweiz soll in Sachen Organspende neu die Widerspruchslösung gelten. Wer seine Organe nicht spenden will, muss dies explizit vor seinem Tod festhalten. Die Hinterbliebenen können allerdings immer noch intervenieren. Mehr dazu hier.

Frontex-Referendum

Darum gehts: Die EU baut die europäische Grenzschutzagentur aus. Die Schweiz ist über die Bilateralen Verträge verpflichtet, etwas zu den Mehrkosten beizutragen. Mehr dazu hier.