So heftig zog die Lava durch Kongos Millionestadt Goma



So heftig zog die Lava durch die Dörfer vor Kongos Millionestadt Goma

Der Lavastrom des Vulkans Mount Nyiragongo in der Demokratischen Republik Kongo hat am Sonntag kurz vor der Grossstadt Goma gestoppt.

Ein Teil des Lavastroms hatte sich am späten Samstag in Richtung Goma gewälzt. Die Behörden Ruandas öffneten daraufhin in der Nacht zum Sonntag die Grenze und liessen die Menschen passieren.

Der aktive Vulkan befindet sich im Virunga-Nationalpark, knapp 20 Kilometer nördlich der Stadt mit zwei Millionen Einwohnern und damit auch nahe der Grenze zu Ruanda. Der Vulkan sei am Samstagabend gegen 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) ausgebrochen. Mindestens 15 Personen starben.

Mount Nyiragongo brach zuletzt 2002 aus. Lava zerstörte damals grosse Teile von Goma. Rund 250 Menschen wurden bei dem Ausbruch getötet, 120'000 wurden obdachlos. (nfr/sda)

