Burn-out geht schief – 100'000 Franken teures Auto abgefackelt

Wetter-Alarm: Das Wallis versinkt im Schnee ++ Wind und Regen bringen Verkehr ans Limit

In der ganzen Schweiz sind am Freitagmorgen zahlreiche Verkehrswege unterbrochen gewesen. Die Lawinengefahr ist gross. Bei starken Südwestwind regnet es im Flachland, in höheren Lagen über 1200 Metern über Meer fallen grosse Schneemengen.

Im Wallis rief die Kantonspolizei die Bevölkerung auf, wegen drohender Lawinen bis in Siedlungen hinein in den Häusern zu bleiben. In grossen Teilen des Kantons herrsche Lawinengefahr der Stufe 4. Am Donnerstag hatte noch die Stufe 5 oder «sehr gross» gegolten.

Dutzende …