Video: watson/lucas zollinger

Verkanntes Genie oder Bald-Fussgänger? Dieser Typ füllt Pflanzenöl in sein Auto 🤨

Auf Social Media geht gerade ein Video viral, das einen Briten zeigt, der Pflanzenöl in den Tank seines Autos leert. Das Video stammt vom 15. März, erregt aber jetzt grosse Aufmerksamkeit und belustigt die Internetnutzerinnen und -nutzer.

Video: watson/lucas zollinger

Aufgenommen hat das Video der Facebook-User Mark Rainford. Abgespielt hatte sich das ganze auf dem Parkplatz eines «Tesco»-Supermarkts in Congleton, Grossbritannien. Gegenüber der Lokalmedien sagte Rainford damals: «Ich habe es gefilmt, und als ich an ihm vorbeiging, nahm er zuerst alle Verschlüsse von den Flaschen ab, das brachte mich zum Lachen. Er hatte es eindeutig durchdacht.»

Keine gute Idee fürs Auto

Das deutsche Versicherungsunternehmen «CosmosDirekt» schreibt, dass man reines Pflanzenöl nicht in den Tank füllen sollte. Ein Dieselfahrzeug würde zwar vermutlich anspringen, aber früher oder später müsse man mit Schäden am Motor oder Treibstoffsystem rechnen. Auch eine Einbusse der Leistung müsste man in Kauf nehmen. Grund dafür ist vor allem die wesentlich höhere Viskosität von Pflanzenöl und dessen höherer Brennpunkt im Vergleich zu Diesel. (lzo)

Mehr aktuelle Videos findest du hier:

Dieser Mann stellte sich 321 Tage lang tot – das ist der Grund Video: watson/lucas zollinger

Du hast einen schlechten Tag? Hier gehts zu den besten Lachern im TV Video: watson