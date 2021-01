Video von Corona-Impfung im Supermarkt sorgt weltweit für Aufsehen

Löpfe vs Blunschi

«Trump muss impeached werden!» – «Macht ihn nicht zum Märtyrer!»

Soll Donald Trump in seinen letzten Tagen als US-Präsident noch aus dem Amt entfernt werden? Die beiden USA-Kenner auf der Redaktion sind sich wieder einmal nicht einig.

In der Militärsprache würde man von einer «clear and present danger» sprechen, einer offensichtlichen Bedrohung für die nationale Sicherheit. Nur kurz zur Erinnerung: Der Kongress machte sich am Mittwoch in Washington daran, die Wahl von Joe Biden endgültig abzusegnen. Gleichzeitig protestierten Hunderttausende von Trump-Anhängern in den Strassen der amerikanischen Hauptstadt.

Ein Teil dieser Demonstranten war offensichtlich gewaltbereit. Das hat den Präsidenten nicht davon abgehalten, sie …