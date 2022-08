Video: watson/een

Erschreckend echt: Roboter ahmt menschliche Mimik perfekt nach

Das britische Unternehmen Engineering Arts behauptet, Ameca sei der «fortschrittlichste menschenförmige Roboter der Welt». In diesem Video demonstrieren sie die Fähigkeit von Ameca, Gesichtsausdrücke in Echtzeit wiederzugeben. Die Bewegungen werden von einem Motion-Capture-System in einem iPhone 12 festgehalten.

Video: watson/een

Die Technologie soll die Mensch-Roboter-Interaktion und -Kommunikation verbessern. Ameca kann bei dem Unternehmen gemietet oder gekauft werden.



(een)

Weitere spannende Videos:

Gute Nachrichten für alle, die sich einen Ziegenroboter wünschen

Video: watson/een

Crazy! Diese menschenähnlichen Roboter werden in Massen produziert

Video: watson/een

Video: watson/een

3 Millionen Menschen folgen ihr – obwohl sie 100 % fake ist