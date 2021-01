Videos

Szenen aus einem Horrorfilm? Das sind die Roboter von Hanson Robotics



Video: watson/een

Szenen aus einem Horror-Film? Nein, diese Roboter sind unsere Zukunft! 😲

Die Pandemie hat den Trend zur Automatisierung beschleunigt. Hanson Robotics sieht eine Chance in der Krise und wird nun ihre menschenähnlichen Roboter in Massen produzieren. «Sophia» soll eine Rolle in Gesundheitsversorgung, Bildung und Kundenservice spielen.

Video: watson/een

Übrigens: Wir haben Sophia getroffen, als sie in Zürich war.

Das war bestimmt Löpfes liebstes Interview:

Video: watson/Roberto Krone

(een)

Passend dazu:

Diese tanzenden Roboter sind faszinierend und einschüchternd zugleich Video: watson/jah

