Die perfekte Parodie von Trumps Zoll-Ankündigung

In New York demonstrieren zahlreiche Personen gegen die Regierung von Donald Trump und gegen Elon Musk.

Proteste gegen Trump am 5. April

Grimassen statt Botox? Das bringt Face Yoga

Face Yoga – Gesichtsübungen zur Selbstoptimierung: Wie passt das zu Yoga, und kann das Hochziehen der Backenmuskeln tatsächlich die Zeichen der Zeit bekämpfen?



Grimassen statt Botox: In den sozialen Medien gilt Gesichtsyoga als Anti-Aging-Wunderwaffe. Online werben Face-Yoga-«Gurus» mit Mimikübungen, die angeblich dabei helfen, das Doppelkinn zu reduzieren, die Wangenknochen zu heben und die Haut zu straffen – alles ganz ohne Spritzen. Funktioniert das wirklich? Was hat das mit Yoga zu tun? Und was sagt die Wissenschaft?