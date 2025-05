Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger geben bereits bei den proben Vollgas. Bild: SRG SSR / Alessandra Martinelli

ESC-Trio ist geflasht von der Bühne: «Uns ging die Kinnlade runter!»

In Basel haben die Proben zum Eurovision Song Contest begonnen. Das ESC-Moderationstrio Michelle Hunziker, Sandra Studer und Hazel Brugger stand zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne.

Nadine Sommerhalder Folge mir

Mehr «Videos»

Es bleiben nur noch wenige Tage bis zum Eurovision Song Contest in Basel: Am Sonntag, 11. Mai, wird der Musik-Event offiziell eröffnet, am 13. Mai geht dann mit dem ersten Halbfinale die erste Liveshow über die Bühne.

Sandra Studer, Michelle Hunziker und Hazel Brugger haben nun mit den Proben begonnen, wie SRF mitteilt. Obwohl Sandra Studer schon auf vielen grossen Bühnen moderiert hat, ist die SRF-Moderatorin von der ESC-Bühne total geflasht: «Als wir das erste Mal auf diese Bühne getreten sind, ging uns allen die Kinnlade runter, es ist so toll, es schaut so wahnsinnig aus und was hier optisch gezaubert wurde, ist unglaublich», so Studer im SRF-Interview.

Video: watson/Michael Shepherd

Die drei Frauen werden das Finale am 17. Mai zu dritt moderieren, die beiden Halbfinale am 13. und am 15. Mai bestreiten Hazel Brugger und Sandra Studer zu zweit.