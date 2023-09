Video: watson/Aya Baalbaki

Easyjet-Flugbegleiter erwischt Pärchen beim Sex – jetzt spricht der Mann

Mehr «Videos»

Diesen Vorfall wird ein Flight Attendant von Easyjet so schnell nicht wieder vergessen. Während eines Flugs von London nach Ibiza wurde ein Paar beim Sex in der Toilette erwischt. Die Passagiere schienen sich zu amüsieren. Vor allem eine Szene hielten die Schaulustigen auf ihren Handys fest – nämlich die, in der der Flight Attendant die Toiletten-Türe öffnete.

Video: watson/Aya Baalbaki

Nun hat sich der 23-jährige Mann bei der britischen «Sun» erklärt. Piers Sawyer hat die Frau erst während des Flugs kennengelernt. «Es passierte einfach, nach einem langen Tag voller Alkohol. Ich habe das Mädchen nicht gekannt, bis wir an Bord gingen. Sie sass mit ihrer Freundin vor uns. Sie war 23 und sah gut aus», erklärte er. Die beiden hätten sich unterhalten und dann sei es «einfach passiert», führte er fort.

Nun muss Piers mit den Konsequenzen leben: «Als wir zum Flughafen zurückkamen, sagte uns Easyjet, dass wir nicht mehr mit ihnen fliegen dürfen.» Er habe dann 400 Franken für einen anderen Flug bezahlt. (aya)

Mehr Videos gefällig?

Männer denken nur an das eine – und es ist das Römische Reich?!

Video: watson/lucas zollinger

Halsbandsittich «Pooki» schaut gerne Videos – und stellt sie sich auf seinem Tablet selber ein

Video: watson/lucas zollinger

Angetrunkene Taylor Swift hat ein Riesenfest an den VMAs – und die Swifties lieben es