Gemüseroulette

Saisonknaller im Gemüse-Roulette: Heute gibt es Spargeln

noah bachofen, nico bernasconi, nico franzoni, lucas zollinger

Das Rad hat entschieden, in der heutigen Folge des Gemüse-Roulettes gibt es … Spargeln! Die haben ja sogar gerade Saison. Super! Finden wir. Nico hingegen nicht so, denn Spargeln mag er nicht.



Noah kredenzt dazu eine moderne Interpretation einer Sauce hollandaise mit Misopaste. Ob das reicht, um den heiklen Nico zu überzeugen? Ihr erfahrt es im Video:



Das Rezept zum Nachkochen:

Zutaten

200 g Spargeln

30 g Butter

Salz, Pfeffer



Hollandaise

50 g Weisswein

50 g Champagner

120 g Eigelb

60 g Gemüsebouillon oder Wasser

30 g Misopaste

5 g Salz

20 g Zitronensaft

150 g Butter





Schnittlauch-Öl

200 g Schnittlauch

200 g Rapsöl



Zubereitung

Die Spargeln schälen und für 7 min im Salzwasser weich kochen. Danach die Spargeln nochmals kurz in der Pfanne anrösten. Für die Hollandaise alle Zutaten bis auf die Butter in eine Schüssel geben und auf dem Wasserbad auf 60 Grad Celsius schlagen. Danach die Butter schmelzen und langsam dazugeben.



Fürs Schnittlauch-Öl:

Den Schnittlauch kleinschneiden und in einen Standmixer geben. Das Rapsöl auf 60 Grad Celsius erwärmen und zu dem Schnittlauch geben. Den Schnittlauch mit dem Rapsöl für sechs Minuten mixen. Das gemixte Öl durch ein sehr feines Sieb absieben und in einen Spritzsack geben. Den Spritzsack abhängen lassen, sodass sich das restliche Wasser vom Öl trennt. Nach ca. drei Stunden den Spritzsack unten aufschneiden, sodass das Wasser zuerst rausläuft und das Kräuteröl separat aufgefangen werden kann.





