In Deckung! Im Gemüse-Roulette wird wieder flambiert 🔥

Habt ihr Lust auf Lasagne? Die hatte Nico auch. Aber wir müssen euch enttäuschen, so wie Noah ihn enttäuschen musste. Heute gibt es nämlich Pilze. Gefüllt mit noch mehr Pilzen. Und dazu Polenta.



Zieht ihr jetzt auch ein langes Gesicht? Zugegeben, das mag jetzt nicht besonders verlockend klingen. Aber vertraut uns: Das. ist. der. SHIT!



Also, montiert die Schürzen und ab an den Herd, heute erweitern wir euren kulinarischen Horizont einmal mehr:

Rezept zum Nachkochen

Zutaten

Gefüllte Morcheln

5 Stück grosse Morcheln

1 Stück Schalotte

5 Stück Champignons

2 Stück Shitake

2 Eier

30 Gramm Butter

50 Gramm (altes) Brot

20 Gramm Weisswein

40 Gramm Rahm

5 Gramm Schnittlauch

Salz

Pfeffer

Optional: ein Schluck Cognac



Polenta

½ Zwiebel

20 Gramm Butter

120 Gramm Maisgriess

4 Deziliter Bouillon

100 Gramm Parmesan

40 Gramm Butter



Zubereitung

Morcheln ins Wasserbad. Schalotte und übrige Pilze hacken und zusammen langsam in der Butter andünsten. Das Brot fein würfeln, dazugeben und leicht mitrösten. Ablöschen, mit etwas Weisswein und Rahm auffüllen. Alles in einen Mixer geben und die Eier und Rahm dazugeben. Würzen und mit dem gehackten Schnittlauch vermengen.



Die Masse in einen Spritzbeutel geben und damit die grossen Morcheln füllen. Die gefüllten Morcheln langsam in Butter anbraten, optional flambieren und im Ofen fertig garen.



Zwiebeln im Butter andünsten, Maisgriess dazugeben und mit der Bouillon kochen lassen. Sobald der Mais fertig ist, mit Parmesan und Butter abschmecken.

