Video: watson/Michael Shepherd

Schiff kollidiert mit der Brooklyn Bridge – Demokrat Schumer will Musks Rolle untersuchen

Mehr «Videos»

Am Samstagabend kam es in New York zu einem tragischen Unglück. Das dreimastige Segelschiff «Cuauhtémoc» der mexikanischen Marine krachte in die Brooklyn Bridge.

Video: watson/Michael Shepherd

Ein Passage unter der Brücke war nicht geplant. Das 44,8m hohe Schiff hätte auch an keiner Stelle unter die Brücke gepasst. Diese hat eine Durchfahrtshöhe von ca. 41m. Das Schiff legte vom nahegelegenen Pier 17 ab und sollte eigentlich via Upper Bay ins Meer ausfahren.

Offenbar verlor das Schiff bei der Ausfahrt die Kontrolle und kollidierte dann rückwärts mit der Brücke. Zu diesem Zeitpunkt herrschte in der Meerenge des East River eine relativ starke Strömung Richtung Norden und somit Richtung Brücke. Der genaue Unfallhergang wird aktuell noch untersucht.

Tragischerweise befanden sich während der Kollision auch viele Matrosen auf den Masten des Schiffs. So kam es unter den 277 Besatzungsmitgliedern leider auch zu zwei Todesfällen und rund 32 Verletzten. 19 davon wurden im Spital behandelt.



Unfall wirft Fragen auf

Der demokratische Senator Chuck Schumer sagte am Sonntag, er wolle herausfinden, ob Elon Musk und seine DOGE-Leute eine Mitschuld am Unglück hatten. «Wir wissen, dass sich die Trump-Administration in die Personalpolitik der Küstenwache eingemischt hat, und jetzt müssen wir wissen, wie sich diese Einmischung auf die Ereignisse der letzten Nacht ausgewirkt haben könnte», so Schumer.

Schumer pocht auf eine gründliche Aufklärung der Ereignisse: «Es gibt viel mehr Fragen als Antworten darauf, wie es zu dem Unfall kam und ob er hätte verhindert werden können.»

(msh)

Mehr Videos:

Macron kritisiert israelisches Vorgehen in Gaza scharf Video: watson/Amber Vetter

Britische Aktivisten rechnen mit Musk ab – und lassen 98-Jährigen in Panzer auf Tesla los Video: watson/lucas zollinger