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Fluten von Nepal schwemmen Riesenfische vor Indien an

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Nach den schweren Überschwemmungen in Nepal sind in den vergangenen Tagen ungewöhnlich grosse Fische in den indischen Bundesstaat Bihar gelangt. Sie wurden entlang des Flusses Gandak gefangen, einige Exemplare sollen bis zu 100 oder 200 Kilogramm wiegen. Die Fluten haben offenbar Fische aus Flüssen, Seen und Stauseen mitgerissen und nach Indien gespült. Was für Fischer zunächst nach einem aussergewöhnlichen Fang aussieht, sorgt inzwischen bei den Behörden für Alarm: Sie warnen davor, die Fische zu essen.

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