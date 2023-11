Video: watson

Schreckmoment im Kinosaal – in Indien zünden Besucher massenhaft Pyrotechnik

Kinobesucher in Indien wurden in Angst und Schrecken versetzt, nachdem Besucher in einem Kino Feuerwerkskörper gezündet hatten. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art bei einem Film des berühmten Schauspielers Salman Khan.