Spanien ohne Strom: So wurden die Menschen vom Ausfall überrascht

Seit heute Mittag herrscht in Spanien und Portugal ein massiver Stromausfall. Die Ursache dafür ist Stand jetzt (16:00) noch nicht bekannt. Der Zugverkehr wurde landesweit eingestellt. Am WTA-1000 Tennisturnier in Madrid fiel der Strom scheinbar sogar während einem Interview aus, wie in einem Video zu sehen ist.

Auch sonst herrschen besonders in den Städten chaotische Szenen. Der Strassenverkehr kämpft mit ausgefallenen Lichtsignalen und auch mehrere U-Bahn-Linien mussten bereits evakuiert werden.



