Eine 3 Kilometer hohe Aschewolke: Der aktivste Vulkan Indonesiens bricht aus

Der Vulkan Merapi in Indonesien brach am Wochenende aus und spuckte Asche und Lava. Die Behörden mussten den Tourismus und die Bergbauaktivitäten an den Hängen des aktivsten Vulkans des Landes einstellen.

In einem Umkreis von sieben Kilometern um den Vulkankrater wurde ein Sperrgebiet eingerichtet. Mehrere Dörfer wurden von der herabfallenden Asche bedeckt.

Videos zeigen die gewaltige Aschewolke und den Lavastrom.

Bislang sind keine Todesfälle gemeldet worden.

(een)

