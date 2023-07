Video: twitter/EvaNV_swe

Eklat in Norwegen: Parlamentarier klaut 100-Franken-Sonnenbrille und wird erwischt

Eine Aktion des norwegischen Parlamentariers Bjørnar Moxnes sorgt für einen Eklat. So hat der 41-Jährige am Flughafen eine Luxus-Sonnenbrille gestohlen. Nun ist er DAS Thema in Norwegen.

Der Vorsitzende der sozialistischen Partei Rødt war am 16. Juni mit seiner Freundin am Flughafen in Oslo unterwegs. Im Hugo-Boss-Geschäft probierte er eine Sonnenbrille an. Danach legt er sie auf seine Tasche auf den Gepäck-Trolley – und spazierte weiter durch das Geschäft. Nach wenigen Augenblicken steckt er die Brille in seine Jackentasche.

Doch ein Ladendedektiv hat alles beobachtet und den Dieb vor dem Geschäft gestoppt. Moxnes wird angezeigt und muss eine Busse von ca. 390 Franken bezahlen.

Er entschuldigte sich mit den Worten, dass er die Brille aus Versehen eingesteckt habe. Zudem hat sich der Politiker am Montag bei einem ausserordentlichen Parteitreffen krankgemeldet. Laut einer Parteisprecherin habe die Partei noch immer volles Vertrauen in den Vorsitzenden.

Als er später damit konfrontiert wurde, behauptete er, Panik bekommen zu haben. Er habe sich zu sehr geschämt, um wieder in den Laden zurückzugehen und die Brille zurückzugeben. Und: «Ich hatte Angst vor einem Skandal und dass ich der Partei schaden würde.»

