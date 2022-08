Video: watson/nico bernasconi

Wettlauf gegen die Zeit – Paraglider verhindert Sturz in den Tod nur knapp

Der begnadete Acro-Paraglider Kevin Philipp verhindert einen Sturz in den Tod nur knapp. Bei starken Turbulenzen geht einer seiner Tricks gewaltig schief. Verfangen in den Leinen seines Paragliders, versucht er in einem Wettlauf gegen die Zeit seinen Notschirm zu ziehen. (nbe)

Video: watson/nico bernasconi

