«Prayers for everyone» – Tornados und Blitzeinschläge im Süden der USA

In der Region St. John the Baptist Parish im US-Bundesstaat Louisiana hat eine Videokamera festgehalten, wie ein Blitz neben einem Altersheim einschlägt. Der Sheriff der Region hatte das Video vom Einschlag auf Facebook geteilt. Ob jemand verletzt wurde, ist nicht bekannt.

Stürme und Tornados in Louisiana

Erst vor ein paar Tagen wurde der Bundesstaat Louisiana von Tornados heimgesucht. Bei den Wirbelstürmen starben laut Fox Weather drei Personen. In St. Charles Parish – dem Nachbarsgebiet von St. John the Baptist Parish – hat ein Tornado besonders grosse Verwüstung angerichtet. Der Sheriff der Region schrieb unter seinem Post auf Facebook: «Prayers for everyone.» (fwe)

