So gehen die Florida-Leute mit einer Jahrtausendflut um

Es gibt eine Jahrtausendflut in Florida und hier sind die Videos

In den vergangenen Tagen fielen in Florida rekordverdächtige Regenmengen, die zu grossflächigen Überschwemmungen führten. Der internationale Flughafen Fort Lauderdale-Hollywood wurde geschlossen. Videos von gestrandeten Passagieren, Autos und einem schwimmenden Mann verbreiteten sich in den sozialen Medien.

In Fort Lauderdale fielen innerhalb von 24 Stunden über 60 Zentimeter Regen. Das ist etwa das Siebenfache des Durchschnitts für den gesamten Monat April. Diese Niederschlagsmenge kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,1 Prozent pro Jahr oder einmal in tausend Jahren vor.

Bislang gibt es keine Berichte über Todesfälle oder schwere Verletzungen aufgrund des Unwetters. (een)

