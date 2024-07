Höchste Kategorie: Hurrikan «Beryl» fegt durch Karibik

In weniger als 24 Stunden hatte sich «Beryl» am Sonntag bereits von einem Tropensturm zu einem Hurrikan der Kategorie 4 entwickelt. «Beryl ist nun der früheste atlantische Hurrikan der Kategorie 4 in den Aufzeichnungen und übertrifft damit Hurrikan Dennis, der am 8. Juli 2005 zu einem Hurrikan der Kategorie 4 wurde», schrieb der Experte Michael Lowry auf der Plattform X.

Der Hurrikan bewegt sich in westnordwestlicher Richtung weiter. Es werde erwartet, dass er auf seinem Weg über die östliche Karibik ein extrem gefährlicher, schwerer Hurrikan bleibe, heisst es vom NHC. Am Mittwoch dürfte sich das Auge des Sturms den Prognosen zufolge Jamaika nähern.

Auf Bildern in sozialen Medien waren Überschwemmungen, sich im Wind biegende Palmen und Trümmer beschädigter Häuser zu sehen. Von den Inseln Carriacou und Petite Martinique werde Verwüstung mit umfangreichen Schäden an Häusern gemeldet, sagte Grenadas Ministerpräsident Dickon Mitchell in einem Briefing.

Die eingestürzte Visletto-Brücke zwischen Visletto und Cevio im Maggiatal in der Südschweiz am Sonntag, 30. Juni 2024.

Die eingestürzte Visletto-Brücke zwischen Visletto und Cevio im Maggiatal in der Südschweiz am Sonntag, 30. Juni 2024.

Starkes Lebenszeichen: Wawrinka in Wimbledon sicher in der 2. Runde

Nemo performt und feiert mit dem Publikum an der Pride

Nemo ist heute Abend in Zürich im Rahmen der Pride aufgetreten. Dabei wurde unser ESC-Star vom Publikum so richtig gefeiert. Es war der erste Auftritt von Nemo in der Schweiz seit dem Sieg am Eurovision Song Contest im Mai.

Nach dem Sieg am ESC mit dem Song «The Code» hat sich das 24-jährige Musiktalent zuerst einige Tage in seinem Heimatort Biel zurückgezogen. Im letzten Monat folgten dann einige Pressetermine in Europa. Und heute Abend kam nun auch endlich die Schweiz in den Genuss eines Live-Auftritts von Nemo.



Nemo outete sich 2023 als nonbinär. Der Auftritt an der Pride war für Nemo sichtlich berührend.