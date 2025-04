In China kann man bald per Rolltreppe Berge erklimmen

Video: watson/lucas zollinger

China baut für Millionen eine Rolltreppe … auf einen Berg

In der bergigen Provinz Jiangxi im Osten Chinas hat ein Tourismus-Resort Millionen investiert, um einen Berg per Rolltreppe zu erschliessen. Die riesige Anlage soll nun bald eröffnet werden. So sieht das aus:

Die rund 1500 Meter hohe «Lingshan Scenic Area» ist bekannt für ihre 72 Gipfel. Bisher musste man für den Aufstieg etwa zwei Stunden lang tausende Treppenstufen erklimmen, doch ab Mai soll sich das ändern. 2022 hatte man damit begonnen, (im Freien) dutzende von Rolltreppen vom Fuss bis zur Spitze des Berges zu bauen. Damit soll man künftig auch ganz gemütlich auf den Gipfel kommen, der anstrengende Aufstieg soll so zum gemütlichen Spaziergang werden.

Nicht die erste Rolltreppenanlage an einem Berg

Die Reihe von Rolltreppen, mit der man bald den Lingshan «besteigen» kann, ist nicht die erste Anlage dieser Art in China, wird aber die grösste sein. Im Jahr 2023 war der 350 Meter hohe Berg Tanyu in der chinesischen Provinz Zhejiang der erste, der durch die Installation einer Rolltreppe für Aufsehen sorgte. Inzwischen sind mehrere andere Berggebiete diesem Beispiel gefolgt.

Die Reaktionen der Öffentlichkeit waren gemischt: Einige lobten die Initiative, die es jedem, auch älteren Menschen und Menschen mit Behinderungen, ermöglicht, in den Genuss atemberaubender Aussichten zu kommen, während andere den Behörden vorwarfen, den Spass am Wandern zu zerstören und die Landschaft mit hässlichen Bauten zu verschandeln. (lzo)

