Zugentgleisung verschüttet Bier in Fluss

Mindestens ein Mensch hat sich an dieser Zugentgleisung erfreut

In Paradise, Montana, ist am Sonntagmorgen (Ortszeit) ein Güterzug entgleist. 25 Waggons stürzten von den Schienen, einige davon in den nahe gelegenen Fluss. Mehrere waren mit Bier der Marken Coors Light und Blue Moon beladen.

Einheimische Fischer konnten sich einige Flaschen vom Unfallort «angeln».

Nach Angaben von Montana Rail Link gab es keine Verletzten und es besteht keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Die nahe gelegenen Hütten wurden als Vorsichtsmassnahme evakuiert.

Eine Untersuchung der Unfallursache ist im Gange.

