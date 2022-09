Die Queen im Zeitraffer

Okafor, Freuler und Co. – die schönsten Schweizer Tore in der Champions League

So bewegt war das Leben der weltweit amtsältesten Monarchin

So reagierten die TV-Stationen weltweit auf den Tod der Queen

Der Staatsbesuch von Queen Elizabeth II. in der Schweiz

Rede zur Energiekrise – so wütend hast du Olaf Scholz noch nie gesehen

Nach «Z»-Eklat am Schwingfest: Basler Russen-Verein soll keine Kinder mehr unterrichten

Die Massentierhaltungsinitiative erklärt in 110 Sekunden

So schmecken die Kaffee-Kugeln der Migros

Ihr wollt es, ich will es: Ich bin wieder da! Hallo!

König Charles III.: «Ich stelle mein Leben in den Dienst des Volkes»

Peinliche Tank-Panne – Frau vergisst Zapfpistole am Auto

Scheinbar ist nichts unmöglich – nicht einmal diese Geschichte hier. Mutter und Tochter gehen an einer Tankstelle ihr Auto auffüllen. Danach fahren sie weiter, wie man das halt so macht, wenn man fertig ist. Das Problem bei den beiden: Sie fahren inklusive Zapfpistole, die noch am Auto hängt, weiter. Erst Minuten später werden sie darauf aufmerksam.