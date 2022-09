Video: watson

Tinder from Hell – so erlebten Anna und Leo ihre Dates

Tinder feiert am 12. September sein 10-jähriges Jubiläum. So mancher schafft es mit der Online-Dating-App zur Heirat, andere wiederum werden in der Bar mit Bierflaschen beschmissen – etwa watson-Redaktor Leo. Aber nicht nur er hat ein Tinder-Trauma – auch Redaktorin Anna musste die App nach einer schlechten Erfahrung ein für alle Mal löschen.

Die beiden haben mit uns über ihre schlimmsten Tinder-Dates gesprochen.

Aber schau doch am besten selbst:

