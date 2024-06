Auf dem Weg nach Paris – Triebwerk spuckt bei Start in Toronto Feuer

Fangen wir gleich bei der Schweiz an! So stolz war einst die Swissair auf ihre DC-3!

Darum ist das Wetter in der Schweiz so unbeständig

Joe Biden erntet nach Auftritt an Juneteenth-Feier Spott von Konservativen

Im Weissen Haus wurde eine vorgezogene Juneteenth-Feier abgehalten. Der US-Feiertag, der üblicherweise am 19. Juni begangen wird, erinnert an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung von der Sklaverei. Präsident Joe Biden machte ihn 2021 per Gesetz zum nationalen Feiertag in den USA.