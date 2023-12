Vom Nord- zum Südpol im Elektroauto – Chris und Julie haben diese Challenge angenommen

Der vollelektrische Ariya musste auf seiner Reise quer durch Amerika zahlreiche Herausforderungen meistern. So zum Beispiel extreme Temperaturen, grosse Höhen und harte Geländebedingungen. Der Polarspezialist Arctic Trucks rüstete das Fahrzeug mit 39-Zoll-Reifen aus.

Seit ihrer Abreise im März 2023 haben die Ramseys über 17'000 Meilen (ca. 30'000 km) durch 14 Länder von der Arktis bis nach Nord-, Mittel- und Südamerika zurückgelegt, bevor sie schliesslich in die Antarktis überquerten.

Chris und Julie Ramsey sind als erste vom Nordpol zum Südpol gefahren – mit einem Elektroauto. Das britische Ehepaar ist nach zehn Monaten am 18. Dezember 2023 am Ziel angekommen.

