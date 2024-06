Zwei Passagierflugzeuge entgehen am vergangenen Samstag in Mumbai nur knapp einer Katastrophe. Überwachungskameras zeichnen auf, wie eine A320-Maschine abhebt, während zeitgleich eine andere A320-Maschine auf demselben Rollfeld landet.

11.9.2001: Terroranschläge in den USA, 3018 Tote Selbstmordattentäter entführen insgesamt vier Passagiermaschinen. Zwei prallen in die Zwillingstürme des World Trade Centers, eine ins Pentagon, die vierte stürzt ab.

Alcaraz und Nadal treten an Olympia im Doppel an + Zverev sagt Turnier in Deutschland ab

Die AfD kann machen, was sie will, sie wird gewählt

Leverkusens Tah will zu Bayern – an der Ablöse hapert's +++ Ten Hag bleibt bei ManUnited

So stimmte die Schweiz am Sonntag ab – die Schlussresultate

Joe Biden erntet nach Auftritt an Juneteenth-Feier Spott von Konservativen

Im Weissen Haus wurde eine vorgezogene Juneteenth-Feier abgehalten. Der US-Feiertag, der üblicherweise am 19. Juni begangen wird, erinnert an die Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung von der Sklaverei. Präsident Joe Biden machte ihn 2021 per Gesetz zum nationalen Feiertag in den USA.