Pilot zollt speziellen Tribut bei der letzten Jumbo-Jet-Auslieferung

Die Boeing 747 ist auch bekannt als die Königin der Lüfte. Am 31. Januar 2023 wurde das 1574. Flugzeug und letzte dieser Flugzeuge ausgeliefert – damit geht fast exakt 54 Jahre nach dem ersten Flug dieses Typs eine Ära geht zu Ende. Der Pilot nahm dies zum Anlass, den Jumbo-Jets einen speziellen Tribut zu zollen:

Konkret handelte es sich beim Flugzeug um eine Boeing 747-8. Sie flog von Everett in der Nähe von Seattle nach Cincinnati in den USA, wo sie dem Kunden Atlas Air übergeben wurde. Tausende Boeing-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter und Aviatik-Fans nahmen an einer feierlichen Zeremonie teil. (lzo)

