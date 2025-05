«Wir sind orientierungslos und planlos» – Bauer aus Blatten erzählt von der Katastrophe

watson-Reporterin Hanna Hubacher reiste ins Lötschental nach Wiler, so nahe an den Ort der Katastrophe, wie man momentan kommt, um sich vor Ort ein Bild zu verschaffen und mit den Betroffenen zu sprechen. Einer davon ist Daniel Ritler aus dem Weiler Ried bei Blatten, der gerade dabei half, einige Schafe seiner Kollegen zu evakuieren. Der Bauer verlor beim Unglück seinen Stall und sein Haus. Im Interview erzählt er, wie es jetzt weitergeht und wie die Lage vor Ort ist:

Gletscherabbruch in Blatten VS

«Einmal in 500 Jahren»: Schwere Überflutungen an Australiens Ostküste

An der Ostküste Australiens sind nach heftigen Regenfällen ganze Ortschaften überflutet und teilweise von der Aussenwelt abgeschnitten. Bis zu 50'000 Personen sind betroffen. Besonders prekär ist die Lage in den Kleinstädten Taree in der Weinregion Hunter Valley und Wingham in der Region Mid North Coast. Das Hochwasser-Gebiet liegt rund 300 Kilometer nördlich von Sydney. Tausende Menschen sind ohne Strom.