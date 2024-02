Medellín Hubschrauberabsturz: Unglaubliche Rettung aller Passagiere

Video: watson/nico bernasconi

Unglaubliche Rettung: Hubschrauberabsturz endet kopfüber an Telefonmast

Am 27. Februar kam es in Medellín, Kolumbien, zu einem dramatischen Hubschrauberabsturz, den, wie durch ein Wunder, alle Insassen überlebt haben. Erschütternde Videoaufnahmen, sowohl aus dem Inneren als auch von aussen des Hubschraubers, bieten einen spektakulären Einblick in das schockierende Geschehen.

Auf diversen Videos, die auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurden, ist zu sehen, wie der Hubschrauber unmittelbar nach dem Start die Kontrolle verliert und in eine Spirale gerät. Schliesslich stürzt er hinter einem Gebäude ab und bleibt in einem beinahe unglaublichen Zufall kopfüber an einem Telefonmast hängen.

Besonders ergreifend sind die Aufnahmen aus dem Inneren des Hubschraubers. Während einige Passagiere sich in ihrer Angst die Hände halten, ist ein anderer Passagier zu hören, der sagt: «Papa, ich hatte gerade einen Hubschrauberabsturz. Ich bin in einem Gebäude gefangen, ziemlich hoch oben. Ich werde das überstehen, Papa. Ich wollte dir nur sagen, dass ich dich liebe. Ich hänge an einem Telefonmast.»

Die städtische Abteilung für Katastrophenrisikomanagement bestätigte, dass alle Passagiere dank des raschen Einsatzes von 70 Rettungskräften lebend aus dem Wrack geborgen werden konnten. Einer der Insassen musste jedoch aufgrund eines Beinbruchs in eine medizinische Einrichtung eingeliefert werden.

Die genauen Umstände, die zum Unglück führten, sind noch nicht bekannt. Die Untersuchungen zur Ursache des Absturzes laufen derzeit und werden von den zuständigen Behörden sorgfältig überwacht.

