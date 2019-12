Videos

Es weihnachtet! Zeit für ein paar Liebeserklärungen an deine Liebsten



Wir haben Leute gefragt, was sie an ihrem Gegenüber so schätzen

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der warmen und herzlichen gemeinsamen Abende vor dem Racletteofen oder Fonduetopf. Die richtige Zeit für eine Liebeserklärung an deine Lieblingsmenschen.

Zu dieser besinnlichen Zeit haben wir uns auf den Weihnachtsmarkt begeben und die Besucher gefragt, was sie an ihrem Gegenüber, ihrem Freund, ihrer Tochter oder Geliebten so schätzen. Denn wenn wir ehrlich sind, sagen wir doch viel zu selten, warum wir eine Person so schätzen und gerne haben.

Video: watson/Lino Haltinner, Ronja Oppiller,

