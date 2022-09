Video: watson

Puffbesitzer

Lara zeigt ihr Puff – ihrem Freund wird das nicht gefallen đŸ˜

AufgerĂ€umte Wohnungen und blitzblanke KĂŒchen kennen wir aus Sendungen wie «Ding Dong» oder «Mini Chuchi, dini Chuchi» bestens. AufrĂ€umen, wenn ein TV-Team vorbeikommt, macht ja Sinn, widerspiegelt aber kaum den Alltag in unseren vier WĂ€nden.

Wo geht man also hin, wenn man einen echten Einblick in die Welt der Mieter:innen erhalten will ...? Genau, in den Keller. In dieser Folge zeigt uns Lara, welche Trouvaillen sie in ihrem Souterrain versteckt hĂ€lt und warum der Keller regelmĂ€ssig zu Beziehungsproblemen fĂŒhrt. Film ab:

