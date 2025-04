Panne beim SRF nach versuchter Schalte nach Spanien während Stromausfall

Video: srf/tagesschau

SRF versucht Schalte nach Spanien während Stromausfall – der Moderator so ⏳🙇⌛

Mehr «Videos»

Gestern kämpften Spanien und Portugal mit einem riesigen Stromausfall. Und auch das SRF bekam die Folgen davon zu spüren, als es bei der Hauptausgabe der Tagesschau via Liveschalte darüber berichten wollte:

Video: srf/tagesschau

Nach dem Beitrag zum Stromausfall – zu Beginn der Sendung – erklärte Tagesschau-Moderator Florian Inhauser, dass die Regie im Hintergrund versuche, eine Verbindung zum Barcelona-Korrespondenten Markus Böhnisch aufzubauen. Fernsehmachen ohne Strom sei jedoch nicht ganz so einfach, deshalb würde es vielleicht auf eine telefonische Schaltung herauslaufen.

Rund 20 Minuten später, am Ende der Sendung, verkündete der Moderator dann, die Telefonverbindung nach Barcelona stünde nun. Dabei handelte es sich aber offenbar um einen Irrtum, denn nach circa zehn unangenehmen, stillen Sekunden, stellte Inhauser fest, dass er seine Frage an den Korrespondenten wohl ins Nichts gestellt hatte. Der Fernsehprofi Inhauser liess sich davon aber nicht beirren und setzte die Sendung fort: «Fernsehmachen ist schwierig ohne Strom, Telefonieren zurzeit ganz offensichtlich auch.»

Bei «10 vor 10» klappte es schliesslich

Beim News-Magazin «10 vor 10» gelang es dem SRF schlussendlich doch noch, Markus Böhnisch in Barcelona zu erreichen – und das sogar, wie ursprünglich geplant, per Videoschalte und nicht nur per Telefonleitung. (lzo)

Hier kannst du weitere aktuelle Videos schauen. Garantiert ohne Störung!

Stromausfall in ganz Spanien und Portugal

Video: watson/Michael Shepherd

Speedboot überschlägt sich bei Rekordversuch

Video: watson/Emanuella Kälin

Gefährliche Zwischenlandung auf dem Monte Rosa