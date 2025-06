Vielen ist es bereits zu viel: Am Wochenende wird es in der Schweiz wieder brütend heiss. Bild: keystone

Bund warnt vor Hitze: Dabei bleibt es bei uns vergleichsweise kühl

Ein Hoch jagt das nächste über Europa. Deshalb bleibt es nach einer bereits sehr warmen Woche auch am Wochenende heiss. In allen Landesteilen der Schweiz dürfte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Für das Tessin hat der Bund gar eine Hitzewarnung herausgegeben. Hier besteht am Donnerstag die zweite Gefahrenstufe, es herrscht also «mässiges Risiko für Kreislaufbeschwerden und körperliches Unwohlsein». Hier herrschen aktuell 33 Grad.

Am Freitag wird es zunächst in der Westschweiz über 30 Grad warm, am Sonntag schliesslich auch in der Deutschschweiz. Es werden Höchsttemperaturen von 32 Grad erwartet. Auf der Alpensüdseite drohen für Samstag und Sonntag zudem Gewitter, hier lassen die Temperaturen dann bereits nach, wie MeteoSchweiz schreibt.

Ein Temperaturrückgang in der Deutsch- und Westschweiz wird hingegen für Montag erwartet. Dann drohen im Flachland auch Niederschläge. Grund dafür ist ein Höhentrog Tief über dem Nordmeer. «Auch wenn die auf dem Thermometer angezeigten Zahlenwerte mit 27 bis 29 Grad tiefer liegen als in den Vortagen wird der Tag aufgrund der Feuchtigkeit als sehr schwül und unangenehm wahrgenommen werden», schreibt MeteoNews.

Danach steigen die Temperaturen vielerorts im Wochenverlauf wieder auf über 30 Grad an.

In Rom wird es am Wochenende 35 Grad heiss. Bild: keystone

Vergleichsweise kühl

Wer ab diesen Zahlen zu verzweifeln droht, dem hilft eventuell ein internationaler Vergleich der Höchsttemperaturen. In Südspanien herrschen am Freitag 39 Grad. In Rom klettert die Höchsttemperatur auf 35 Grad. Hier kommt es vielerorts auch zu Tropennächten, die Temperatur sinkt also nie unter die 20-Grad-Marke.

Davon werden wir in der Schweiz bislang zumindest verschont. Im Tessin könnte es zwar am Freitag und nächste Woche vereinzelt in der Nacht 20 Grad warm bleiben, für die Deutsch- und Westschweiz sind aber keine Tropennächte prognostiziert. Eventuell lohnt sich ein Sprung in ein kühles, sauberes Schweizer Gewässer. (leo)