Video: watson/Aya Baalbaki

Fragenbot

«Nicht nur Frauen haben eine Gebärmutter» – Lina über Feminismus

Aya Baalbaki Folgen

Lina ist non-binär. Die Person ist also weder weiblich noch männlich. Dies bedeutet, dass Lina sich nicht in das herkömmliche, streng zweigeteilte Geschlechtersystem einordnen kann und will.

Lina bezeichnet sich als feministische Person. Lina setzt sich für Gleichberechtigung ein. Nicht nur für Frauen, sondern auch für alles dazwischen.

Unser «Fragenbot» hat einmal mehr kein Blatt vor den Mund genommen:

