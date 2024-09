Youtuber PewDiePie postet ein Video über seine Ferien in der Schweiz.

Video: watson/Hanna Dedial

PewDiePie findet die Schweiz cutie-pie

Youtuber PewDiePie war mit seiner Frau Marzia und Söhnchen Björn in der Schweiz in den Ferien. Nun teilt er mit seinen 111 Millionen Followern ein Video, das glatt als Werbespot von Schweiz Tourismus durchgehen könnte.

Felix Kjellberg (34), besser bekannt als PewDiePie, hat seinen Hochzeitstag in der Schweiz gefeiert. Seit fünf Jahren ist er mit Marzia Kjellberg (31) liiert. Die beiden beehrten im August die Innerschweiz und das Tessin mit einem Besuch. Mit dabei war auch der Kjellberg-Spross Björn (1).



2010 eröffnete der Schwede seinen YouTube-Account. Dort veröffentlichte er Videos, die ihn beim Spielen von Videogames zeigten. Innert drei Jahren scharte er Millionen von Abonnentinnen und Abonnenten um sich, und sein Channel wurde der am meisten abonnierte Kanal der Plattform. Sechs Jahre lang hielt er sich an die Spitze, bis ihm ein indisches Plattenlabel den Rang ablief.



Inzwischen postet PewDiePie nicht mehr regelmässig. Statt Gamereviews, gespickt mit erlesenen Schimpftiraden auf Schwedisch, lädt er ab und an Vlogs über sein Familienleben in Japan hoch, wohin er mit seiner Frau Marzia ausgewandert ist.



Im neusten Video geht es um den Familienurlaub im Sommer, als die Kjellbergs in der Schweiz weilten, und Klein-Björn aufgrund seines kleinkindlichen Schlafrhythmus die Sehenswürdigkeiten Luzerns mitten in der Nacht bestaunte. (hde)



