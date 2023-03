Video: watson

Rap-Battle eskaliert: «militante Veganerin» wird mit Salami beworfen

Rap-Battles sind selten bis nie politisch korrekt. Der Deal ist aber, dass man sich am Schluss die Hand schüttelt.

Die «militante Veganerin» und VSKILLZ sind sich im Rap-Battle im Studio von FOUR SEVEN gegenüber gestanden. Es ging um Veganismus und den kontroversen Aktivismus der militanten Veganerin. Die Rollen waren klar verteilt: Sie setzt sich für mehr Tierrechte ein. Er ist der Meinung, dass sein Körper Fleisch braucht, weil sonst «etwas mit ihm passieren würde, was nicht gut wäre».

Unabhängig davon, welche Beleidigungen fallen, steht der Respekt bei einem Rap-Battle an höchster Stelle. Dass man aber mit Dingen um sich wirft, wie das VSKILLZ gemacht hat, verstösst klar gegen die Spielregeln.

Bereits in der ersten Runde wirft YouTuber VSKILLZ der «militanten veganerin», die mit bürgerlichem Namen Raffaela Raab heisst, ein Bündel Gras ins Gesicht. «Hier hast du Gras, also friss du N***e», waren seine Worte an die Ärztin.

In der letzten Runde packt der YouTuber einen Salami-Stick aus und wirft ihn seiner Gegnerin an den Kopf. Das Publikum war sichtlich überrascht. Plötzlich wurde es ruhig um die beiden. Sogar der Moderator scheint überfordert zu sein mit der Situation:

In den Kommentaren unter dem YouTube-Video verurteilen und kritisieren viele Zuschauer den Salamli-Wurf von VSKILLZ. Damit habe er die Grenzen klar überschritten. «Wer ins Rap Battle steigt, sollte auch die Rap-Battle Philosophie verinnerlicht haben und nicht so einen scheiss abziehen.» schreibt ein User.

Raffaela sagte, der Wurf selbst sei nicht so schlimm gewesen. Schlimmer sei es, dass dafür ein Tier ausbeutet wurde.

