Videos

Spass

«Fence Guy» erobert das Netz mit Akrobatikkunst und lustigen Fails



Video: watson/een

«Fence Guy» erobert das Netz mit Akrobatikkunst und lustigen Fails

Jiemba Sands landete mit «How to get over a fence with style» einen viralen Hit. Jetzt hat der australische Stuntdarsteller Millionen von Followern auf TikTok und Instagram. Seine besten Tricks und schmerzhaftesten Fails findest du im obigen Video.

(een)

Diese Rollschuh-Tänzerin performt über den Asphalt – und wird zum Social-Media-Star Video: watson

Mit diesen Tricks zauberst du Hollywood-Effekte in deine Videos Video: watson

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das Leben ist voller schöner Momente – hier kommen 10 Wins Crazy, diese Flyboardartistin geht momentan auf TikTok viral. Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter