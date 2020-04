Videos

Vierlagig: Hier redet sich die watson-Redaktion den Corona-Frust vom Leib



Bei «Vierlagig» erfährst du, was Nico drunter trägt und wie es Jara mit dem Alkohol hat

Hereinspaziert zum neuen Quarantäne-Talk von watson: Vierlagig. Hier reden wir uns hier den Corona-Frust vom Leib. Sprechen über WC-Papier, Jogging-Outfits und kaputte Kniescheiben. Denn eins haben wir nach wochenlanger Isolation gemeinsam: Wir haben unendlich viel Redebedarf.

Natürlich dürft auch ihr, liebe User, uns sagen, wie es euch so geht. Du kannst deinen Gefühlen in den Kommentaren freien Lauf lassen. Vielleicht schnappen wir das ja in der nächsten Folge auf. Ausser du postest Verschwörungstheorien.

Denn dieser Podcast hier bietet nur feinste Qualität: Vierlagig eben.

Video: watson

Umfrage Wie viele Lagen hat dein bevorzugtes WC-Papier? Einlagig!

Zweilagig!

Dreilagig!

Vierlagig!

Ich bin schon lange auf Zeitungspapier.

Ich benutze die Dusche, Jara for President!

