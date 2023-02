Video: watson/Fabian Welsch

Lucas in der Survival-Challenge – Hättest du überlebt?

Wenn das Kabel vom MacBook spinnt, dann weiss Lucas, was zu tun ist. Auch wenn das Tram einmal ausfällt oder verspätet ist, weiss sich unser «City Native» Lucas absolut zu helfen. In Extremsituationen im Büro oder in der Stadt ist auf ihn immer Verlass.

Ausserhalb der zivilisierten Welt ist er jedoch absolut chancenlos. Lucas ist ein blutiger Stadtmensch. In der Natur heisst es jedoch schnell: Survival of the fittest. Und damit Lucas sich auch in der Wildnis zurechtfindet, haben wir ihn zu Markus Lusser, einem Survival-Trainer, geschickt. In einem Crash-Kurs hat Markus Lucas gezeigt, wie er in der Natur überleben kann.

Die eigentliche Herausforderung kommt erst später: In der ultimativen Survival-Challenge muss Lucas beweisen, wie gut er bei Markus aufgepasst hat:

Video: watson/Fabian Welsch

